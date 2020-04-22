 

Россияне стали брать меньше кредитов

22.04.2020, 7:16, Новости дня

Россияне с 1 по 19 апреля подали в банки лишь 12,6 млн заявок на кредиты, что на 41,4% ниже показателя за аналогичный период в марте, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, россияне за неполные три недели апреля подали в банк 12,6 млн заявок на розничные кредиты против 21,5 млн заявок в марте. При этом за весь март спрос со стороны клиентов банков на заемные средства был выше февральского на 10,3%.

«Сопоставимое, хотя и меньшее по масштабам, снижение спроса на кредиты наблюдалось в 2015 году», – передает РИА «Новости» слова гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина.

Падение спроса на заемные средства в апреле эксперт объясняет введением ограничительных мер в связи с коронавирусом.

 «Ряд офисов кредитных учреждений закрыт, потребители находятся в изоляции и не имеют возможности посетить привычное отделение банка, а дистанционные каналы общения с банками устраивают не всех потребителей», – отметил он.

По его прогнозу, при снижении заболеваемости и благоприятной эпидемиологической ситуации в мае спрос на заемные средства со стороны россиян может восстановиться в течение квартала, а при сохранении режима нерабочих дней и более длительном восстановлении экономики спрос на кредиты может сохраниться на текущем уровне до конца года.

«Кредитные организации уже корректируют свои кредитные политики и даже тот поток обращений за кредитами проходит через более детальные проверки, что в итоге приводит к снижению уровня одобрения кредитных заявок и, следовательно, меньший объем кредитов выдается», – сказал Лагуткин.

Ранее ВТБ расширил список предпринимателей, которые могут получить кредит на выплату зарплат.



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