Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro появились в Европе

22.04.2020, 7:09, Разное

На европейском рынке появились флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Оформившие предзаказ клиенты получили также в придачу беспроводные наушники и фитнес-трекер.

Новые флагманские мобильные аппараты Xiaomi Mi 10 Mi 10 Pro разработчики презентовали в Китае еще в феврале, 27 марта смартфоны анонсировали в Европе. Потребителям придется выложить 799 евро за устройство с 8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти, модификация с 8/256 Гб обойдется потенциальному покупателю уже в 999 евро.

Именно Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оказались наиболее дорогостоящими гаджетами этой линейки, которые когда-либо выходили в Старом Свете, при этом они продаются за те же деньги, что и Huawei P40 и P40 Pro. Согласно данным китайского производителя, на европейский рынок новые девайсы поставляются с легким доступом к самым часто применяемым приложениям от Google. У смартфонов Huawei такой функции нет.

Xiaomi Mi 10 Pro обладает врезанной «фронталкой» на 20 Мп, дисплеем AMOLED на 6,67 дюйма, четверной основной камерой с главным сенсором на 108 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 865. Также азиатские разработчики оснастили мобильный аппарат аккумуляторной батареей на 4500 мАч с опцией поддержки оперативной зарядки на 50 Вт.