 

В жизни Топалова и Тодоренко произошли кардинальные изменения

22.04.2020, 7:01, Разное

В настоящее время звездная пара уделяет много времени обживанию новой территории. Регина Тодоренко рассказала, что они должны были переехать еще месяц назад. Однако эпидемия коронавируса внесла в их планы свои коррективы – приятные хлопоты пришлось отложить.

Телеведущая отметила, что нескольких недель искала подходящую для них с Владом Топаловым недвижимость. Главные сложности у исполнителя при переезде возникли с мебелью и детской кроваткой, сообщает Teleprogramma.pro.

Сейчас Влад Топалов и Регина Тодоренко находятся на самоизоляции и все свободное время тратят на то, чтобы занять маленького сынишку играми.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Ноя 2019 в 2:54 PST

Напомним, ранее Влад Топалов с женой устроили семейные разборки в шоу Насти Ивлеевой
“Прямой карантин 2020”. Певец пожаловался на отсутствие интимной жизни. Он заявил, что уже полтора года они не занимаются сексом.

Как писали “Дни.ру”, трудности c супружеским долгом возникли у Влада Топалова и телеведущей сразу после рождения их сына в декабре 2018 года. Регина Тодоренко отметила, что после родов ей “ничего не хочется”.



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