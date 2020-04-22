 

Цена барреля нефти Brent впервые с 2001 года упала ниже 17 долларов

22.04.2020, 6:53, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 13,55% – до 16,71 доллара за баррель.

Цена опустилась ниже 17 долларов за баррель впервые с ноября 2001 года, передает ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 4,75% и находится на отметке 11,02 доллара за баррель.

Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, рухнув по итогам торгов на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям. За минувшие сутки показатель вырос на 124,07% – до 10,01 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.



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