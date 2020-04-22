 

Светлана Светличная обвинила сотрудников одного из телеканалов в краже 600 тысяч рублей

22.04.2020, 6:53, Разное

Советская и российская актриса Светлана Светличная обвинила сотрудников одного из телевизионных каналов в воровстве. У заслуженной артистки РСФСР украли 600 тысяч рублей.
79-летняя актриса, которая снискала всеобщую любовь зрителя и признание кинокритиков благодаря роли в кинокомедии «Бриллиантовая рука» и душевных сцен в картине «Стряпуха», призналась порталу Teleprogramma.pro, что она в шоке от случившегося. По словам знаменитости, после интервью, состоявшегося по просьбе телеканала у нее дома, из её кошелька пропали 600 тысяч рублей и банковская карта. Заслуженная артистка РСФСР вспомнила, как в ходе съёмок по просьбе оператора они перешли в другую комнату, а журналист по имени Евгений в это время остался в той же и подошел к ним через 5 минут.

Отметим, Светлана Светличная не боится сказать о том, что именно журналист взял себе её деньги. Звезда кинокомедии «Бриллиантовая рука» и картины «Стряпуха» никогда не обращалась за помощью в правоохранительные органы, поэтому хочет сообщить все начальству телевизионщиков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: Процесс

31.01 / Выгодно ли арендовать автомобиль для такси? Рассчитываем прибыль

26.03 / Игорь Николаев попал в больницу из-за подозрений на коронавирус

06.04 / Эксперты: Подешевевшие iPhone 11 приведут к падению стоимости Android-смартфонов 4G

20.04 / Скандалы: «Россия технически не сможет сократить добычу нефти»

03.04 / Мнение: В Праге снесли памятник маршалу Коневу

10.04 / Мнение: Неподдельное возмущение

14.02 / В открытом доступе появился исходный код ядер смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

16.03 / Мнение: Худшее, конечно, впереди…

17.04 / Под Омском двое мужчин избили и ограбили ветерана ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска