Светлана Светличная обвинила сотрудников одного из телеканалов в краже 600 тысяч рублей

22.04.2020, 6:53, Разное

Советская и российская актриса Светлана Светличная обвинила сотрудников одного из телевизионных каналов в воровстве. У заслуженной артистки РСФСР украли 600 тысяч рублей.

79-летняя актриса, которая снискала всеобщую любовь зрителя и признание кинокритиков благодаря роли в кинокомедии «Бриллиантовая рука» и душевных сцен в картине «Стряпуха», призналась порталу Teleprogramma.pro, что она в шоке от случившегося. По словам знаменитости, после интервью, состоявшегося по просьбе телеканала у нее дома, из её кошелька пропали 600 тысяч рублей и банковская карта. Заслуженная артистка РСФСР вспомнила, как в ходе съёмок по просьбе оператора они перешли в другую комнату, а журналист по имени Евгений в это время остался в той же и подошел к ним через 5 минут.

Отметим, Светлана Светличная не боится сказать о том, что именно журналист взял себе её деньги. Звезда кинокомедии «Бриллиантовая рука» и картины «Стряпуха» никогда не обращалась за помощью в правоохранительные органы, поэтому хочет сообщить все начальству телевизионщиков.