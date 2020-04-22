Названа главная психологическая проблема самоизоляции

22.04.2020, 6:53, Новости дня

Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, сообщил заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук Александр Суворов.

«В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент – мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции», – передает РИА «Новости» слова Суворова.

По словам ученого, в изоляционной физиологии хорошо известен факт, что самый тяжелый для испытателей период наблюдается в третей четверти эксперимента.

«Какой бы это ни был эксперимент – месячный, полугодовой или годовой. Третья четверть всегда является самой тяжелой. Монотонность, неопределенность вносят дополнительный негатив», –сказал ученый.

Однако в текущей ситуации с коронавирусом точные сроки завершения самоизоляции неизвестны.

«Хотелось бы более конкретно знать, когда закончится самоизоляции», – отметил Суворов.

Ученый лично принимал участие в изоляционных экспериментах в качестве испытателя, а также выступал организатором длительных экспериментов по изоляции «Сфинкс», «Марс-500» и серии экспериментов SIRIUS.

За последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2567 (45,5%)». Напомним, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 1374 случая. За сутки в РФ полностью выздоровели 427 человек, умер 51 человек.

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