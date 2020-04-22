245 млн рублей: Жена Тарасова неожиданно подняла цену на подаренный мужем дом

22.04.2020, 6:53, Разное

Анастасия Костенко решила значительно поднять цену на свой особняк, полученный в подарок от мужа Дмитрия Тарасова. В конце марта модель оценивала дом в 190 млн рублей, а теперь хочет выручить от его продажи на 55 млн рублей больше.

Супруга футболиста казанского «Рубина» не объясняет, чем вызвано ее решение так взвинтить стоимость дома. Поклонники удивлены данным фактом, ведь из-за эпидемии коронавируса рынок недвижимости почти полностью остановился, и цены на жилье не растут.

Дом, за который Костенко хочет выручить 245 млн рублей, Тарасов подарил ей после рождения младшей дочери Евы. Примечательно, что данный особняк футболист начал возводить, когда еще состоял в браке с Ольгой Бузовой. Именно экс-супруга спортсмена, напоминает «КП», вкладывала собственные средства в строительство.