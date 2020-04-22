Шокин: Луценко умолял Порошенко назначить его генпрокурором. Говорили, что на коленях

22.04.2020, 6:42, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, что Юрий Луценко на коленях просил пятого президента Петра Порошенко назначить его главой Генпрокуратуры.

По информации Шокина, это произошло во время поездки в Японию.

“Они были в Японии в ноябре, если я не ошибаюсь, 2015 года, Порошенко и Луценко (Порошенко находился в Японии с официальным визитом в апреле 2016 года. В состав украинской делегации входил Луценко. – “ГОРДОН”). И вот я об этом говорил – повторю еще раз: там Луценко умолял Порошенко назначить его генеральным прокурором”, – рассказал Шокин.

Гордон напомнил, что в одном из интервью Шокин сказал, что Луценко при этом стоял на коленях, и уточнил: это действительно так было или фигура речи?

“Говорили, что да, [на коленях]. Я не буду это утверждать, потому что не видел… Клялся в верности там – ну все что угодно. И тогда и было принято решение, что он будет генеральным прокурором. В ноябре, подчеркиваю”, – ответил Шокин.

В феврале 2016 года, по словам бывшего чиновника, он встречался с Порошенко. На встрече тогдашний глава государства просил Шокина уйти с должности, поскольку на этом якобы настаивают США и отказываются выделять Украине деньги. По словам Шокина, Порошенко также спросил, кого можно назначить следующим генпрокурором.

“Я говорю: “Столярчука Юрия Васильевича, моего зама”. – “Хорошо, зови его”. Я звоню, приезжает Юра Столярчук, мы садимся втроем: Порошенко, Юра и я. И Порошенко говорит Юре: “Ты знаешь, Юрий Васильевич, вот Виктор Николаевич принял решение уходить, тебя рекомендует на должность генерального прокурора. Как ты к этому относишься?” А Юра – человек своеобразный. Так голову наклонил и говорит: “Как скажет Виктор Николаевич, так и будет”. – “Ты согласен?” Я говорю: “Да”. Порошенко подошел, вот так обнял Юру и говорит: “Спасибо тебе, Юра, что ты согласился быть генеральным прокурором”. Хотя уже знал, что он не будет, а будет Луценко”, – сказал Шокин.

По его мнению, это наглядный пример лживости экс-президента.

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Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону “у него еще два года и четыре месяца полномочий”.

Луценко был назначен генпрокурором в мае 2016 года и находился на этой должности до августа 2019-го. До назначения он был народным депутатом, в парламенте возглавлял фракцию Блока Петра Порошенко.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube