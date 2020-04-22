 

Уманский станет советником Ермака – СМИ

22.04.2020, 6:42, Новости дня

Бывший министр финансов Игорь Уманский может быть назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака, соответствующий указ будет подписан 22-го или 23 апреля. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

В разговоре с изданием Уманский подтвердил возможность такого назначения.

Экс-министр ожидает, что в ближайшее время при главе ОПУ будет создана координационная группа силовиков и аналитиков, которые “серьезно займутся публичными финансами”.

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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