Гривна укрепилась по отношению к евро, курс доллара не поменялся

22.04.2020, 6:42, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 апреля.

Курс гривны к доллару США не поменялся, он остался на уровне 27,08 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на семь копеек: с 29,43 грн/€ до 29,36 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на 14 копеек: с 3,66 грн за 10 руб. до 3,52 грн за 10 руб.