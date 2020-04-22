 

Гривна укрепилась по отношению к евро, курс доллара не поменялся

22.04.2020, 6:42, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 апреля.

Курс гривны к доллару США не поменялся, он остался на уровне 27,08 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на семь копеек: с 29,43 грн/€ до 29,36 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на 14 копеек: с 3,66 грн за 10 руб. до 3,52 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Кокорин забил в первом матче за “Сочи”

12.04 / Общество: Психологи придумали лайфхаки для сидящих на карантине россиян

20.02 / Сеитаблаев: Если Усик имеет возможность поехать в Крым и при этом говорить, что Симферополь – это Украина, это хорошо

19.04 / Предсказан рост госдолга США до рекордных значений

21.02 / Кириенко рассказал об упрощении процедуры конкурса президентских грантов для НКО

05.02 / В 2019 году Санкт-Петербург посетили 10,4 млн туристов

21.02 / Украинка Снигур вышла в полуфинал теннисного турнира в Катаре, где сыграет с соотечественницей

20.03 / Политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

18.02 / Путин освободил Суркова от должности помощника президента

03.04 / Политика: Коронавирус устроил экзамен российским губернаторам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска