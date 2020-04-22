Мир постепенно смягчает карантинные требования

22.04.2020, 6:40, Новости дня

Новый антирекорд в США: согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество скончавшихся в стране от коронавируса за минувшие сутки превысило 2700 человек. Всего число умерших достигло 45 тысяч с момента начала эпидемии в США. Тем не менее, штаты один за другим идут на ослабление мер, принятых в рамках борьбы с пандемией, а президент США и вовсе потребовал назад деньги, выделенные на противодействие коронавирусу.

Борьба борьбой, но деньги лучше бы вернуть. В то время, как Сенат США единогласно одобрил новый пакет мер для поддержки больниц и финансирования тестирования для выявления COVID-19 , глава Белого дома решил потребовать выделенные деньги назад у тех, кто, по мнению Трампа, вообще не имел права просить финансовой поддержки.

"Вот Гарвард должен вернуть деньги, выделенные университету в рамках борьбы с коронавирусом. Они вообще не должны были их брать. Я не собираюсь упоминать другие организации, которым тоже не стоило это делать. Когда я увидел Гарвард с одним из самых больших фондов в стране, а может быть, и в мире – в 40 миллиардов долларов, — я подумал, что вот они-то должны вернуть деньги" – пояснил свое решение Дональд Трамп.

Между тем, те штаты, где коронавирус удается сдерживать, начинают снимать некоторые ограничения. Так, в штате Джорджия уже в пятницу свою работу смогут возобновить салоны красоты, тату-салоны, спортзалы и некоторые рестораны. Тем не менее, жителей это не устраивает – американцы продолжают выходить на митинги с требованием отмены всех мер.

Акции протестов устраивают и в Мексике, но только здесь на митинг вышли медики с требованием предоставить средства защиты для персонала больниц. Медсестра Цирия Галисиа негодует: "Материалов у нас нет. Вот такие у нас реалии! Почему они говорят сегодня о погибших товарищах? Из-за неумелого руководства! Мы в центре битвы, но нас никто не защищает. Предоставьте нам материалы".

В Бразилии тем временем жители также вышли на улицы, но не для митингов. Местное население взялось за дезинфекцию улиц. В частности, в Рио-де Жанейро обитатели фавел самостоятельно обрабатывают ступеньки, парапеты, тротуары, чтобы сдержать распространение коронавируса в беднейших районах. "Мы покинули сегодня свои семьи для того, чтобы позаботиться обо всех остальных. Мы здесь, на улицах, рискуем собой, чтобы позаботиться о семи тысячах человек, проживающих в этой фавеле. Это серьезная миссия, мы здесь не в игры играем, а рискуем своими жизнями. Мы надеемся, что правительство придет к нам на помощь", — говорит житель Рио-де-Жанейро Тиаго Фирмино.

Президент Бразилии надеется, что отменить карантин в стране смогут уже на следующей неделе, хотя ситуация далека от идеальной. Число заразившихся ежедневно растет и уже превысило 43 тысячи человек, количество смертей приближается к трем тысячам.

В Австралии же число инфицированных в семь раз меньше, и с каждым днем прирост количества заболевших коронавирусом замедляется. Власти страны решили для начала открыть некоторые пляжи, хотя сам карантин продлили до середины мая. Серфер Клаудиа Бодикомб приветствует принятое решение: "Я думаю, что это хорошая идея просто для того, чтобы заниматься спортом, а не лежать на пляже".

На послабления готовы пойти и в Саудовской Аравии. В частности, там планируется заменить круглосуточный комендантский час на запрет выходить на улицу с пяти вечера до девяти утра, но только на период священного для мусульман месяца Рамадан. На аналогичные меры пошли и в Палестине – премьер министр страны Мухаммед Штайе объявил, что на время Рамадана, который начнется 24 апреля, жители смогут передвигаться свободнее, а некоторым предприятиям обрабатывающей промышленности разрешено восстановить свою работу, но при строгом соблюдении предписаний минздрава. При этом мечети, школы и университеты останутся закрытыми.