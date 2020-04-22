Испания вводит новые меры безопасности для граждан

22.04.2020, 6:40, Новости дня

Даже после снижения числа заболевших расслабляться нельзя. Испанские власти изучают возможность внедрения специальных иммунных паспортов. А еще возможное применение цифровых технологий для контроля за гражданами в условиях эпидемии. К каким переменам должны готовиться испанцы, и чего опасаются незаболевшие.

Снижение количества заболевших. Разрешение в ближайшее время выходить детям хотя бы с родителями в магазин. Многие испанцы думают, что вирус уже отступил. Но учёные уверены: расслабляться рано. Потому готовятся частично использовать азиатский опыт послекарантинной жизни. Среди идей — браслеты для фиксации передвижения заразившихся и контактировавших с ними. Об этом сообщил главный телеканал страны.

"Наши источники, с которыми мы пообщались предвещают систему браслетов, которая отражает уровень риска человека. Глава правительства Педро Санчес уже рассматривал внедрение системы контроля, чтобы предотвратить заражение. Эти браслеты могут различаться по цвету: один — у людей, которые уже преодолели болезнь с их потенциальным иммунитетом, другой — для молодежи без осложнений, и ещё один — для населения группы высокого риска".

Пока одни предлагают, власти Каталонии готовы действовать. К возможным онлайн технологиям контроля в виде браслетов могут добавиться иммунные паспорта, как бумажные, так и электронные. Некий документ, в котором будет указано, что носитель уже переболел коронавирусом и для окружающих не опасен. Программа властей Каталонии по борьбе с вирусом после эпидемии включает всего 10 шагов. Каждый из которых пока вызывает споры не только у учёных, но и у граждан. Не повлияет ли это на их права.

Инициативу иммунных паспортов особо продвигают отельеры. Это позволит им заселять здоровых или уже переболевших клиентов. Идею рассматривают и рестораторы. Правда, уже точно ясно: им придётся даже менять формат работы. Никаких теперь шведских столов. А расстояние между гостями должно быть в соответствии с новыми требованиями.

Вот так примерно выглядят новые схемы в расчётах владельцев. ВИП-клиенты после эпидемии — это теперь даже не богатые, а те, кто переболел. Фактически — "предъявите вашу карту здоровья".

Не станет ли введение иммунных паспортов ущемлением прав одних и поводом для заработка других. Пока ответов на эти вопросы нет. Но, два месяца назад в Испании вряд ли бы кто-то поверил в ограничение количества покупателей в супермаркете и обязательную дезинфекцию рук при обычном походе за хлебом. Теперь это новая реальность.

Все это пока кажется из области фантастики, но это только кажется. Другие нововведения уже действуют. На улицу нельзя выходить без маски, требуется использование перчаток. Тоже самое на предприятиях, которые заработали. Вопрос — как долго все это продержится. По оценкам экспертов, весь 2020 год придётся жить именно так.