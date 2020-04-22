Сотрудник оргкомитета Олимпиады в Токио заразился коронавирусом

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22.04.2020, 6:30, Новости дня

Один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заражен новым коронавирусом, передает агентство Киодо.

Заболевание COVID-19 выявлено у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате оргкомитета. В настоящий момент он проходит лечение на дому, передает ТАСС.

Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа.

Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.



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