Синоптик рассказал о «суперлете» в России

22.04.2020, 6:16, Новости дня

В Западной Сибири и Красноярском крае в настоящее время установилась погода, более характерная для конца мая, а в Омске и Новосибирске и вовсе началось «суперлето», отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень жарко на азиатской территории – области юга Западной Сибири, Красноярского края. Там погода конца мая, температура приближается к 20-градусной отметке. А если говорить об Омске, Новосибирске – то там температура до 28 градусов [поднимается]. Это уже такое суперлето», – приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, в Омске и Новосибирске температура выше климатической нормы на 12-14 градусов. «И такая погода вполне устойчива. Даже в конце недели в этих регионах будет около 20 градусов», – отметил метеоролог.

Он отметил, что причиной холодной погоды в Москве является одновременное влияние циклона и антициклона. «С запада от Европейской части РФ расположен хорошо выраженный и мощный антициклон. Его центр над Скандинавией, а к востоку, над Новой Землей, расположен глубокий циклон», – рассказал метеоролог, добавив, что в такой ситуации, когда по восточной периферии антициклона и по западной периферии циклона с большой скоростью передвигаются воздушные массы с севера, наблюдается зона конвергенции, «сходимости» холодных воздушных масс.

По его словам, антициклон и циклон по своей природе противоположны, и между ними существует большая разница в давлениях. В ситуации борьбы циклона и антициклона холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать. «Это приводит, с одной стороны, к свежему воздуху, но еще это приводит к сильному ветру», – сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в среду, четверг и пятницу днем в Москве прогнозируется 6-8 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 7-12 градусов тепла.