Мнение: Возвращаясь в 90-е

22.04.2020, 6:10, Разное

Историческое по своим объемам падение нефтяных котировок продолжилось и сегодня.

Нефть марки Brent упала до 18,5 долларов за баррель, достигая уровней 1992 года.

Фьючерсы WTI на июнь (вслед за вчерашним коллапсом майских), упали до 9 долларов за баррель. Хотя вчера еще было 20-21.

Российская Urals вчера падала до -2 доллара за баррель. Июньские фьючерсы падали сегодня до 7, сейчас около 10. Это примерно уровень 1998-го года.

В США нефтянка требует https://neftegaz.ru/news/finance/544010-neftegazovye-kompanii-ssha-prosyat-ekstrennoy-pomoshchi-u-frs/ от ФРC выдать 600 млрд. долларов, чтобы спасти отрасль от вала банкротств. Фактически, требуют снова включить печатный станок.

По прогнозам различных экспертов – лимит в хранилищах нефти может быть исчерпан в ближайшие 1-2 месяца. При этом до сокращения добычи еще 9 дней и рынок продолжают заливать дешевой нефтью, которую проблематично хранить. Налицо классический кризис перепроизводства на фоне обвального падения спроса.