 

В красноярской офтальмологической клинике коронавирус обнаружили почти у 90 человек

22.04.2020, 6:06, Разное

В Красноярской офтальмологической клинической больнице имени Макарова коронавирус обнаружили у 89 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В пресс-службе уточняют, что в период с 7 по 19 апреля инфекция подтвердилась в том числе у 13 сотрудников медучреждения. Заболевание у многих заразившихся проходит без симптомов либо в легкой или средней форме.

Накануне краевой Роспотребнадзор уже объявил о закрытии медицинсккой организации на карантин. Экстренную помощь жителям города пообещали оказывать в двух местных частных клиниках по полису ОМС.

К утру 21 апреля в Красноярском крае было зарегистрировано 370 случаев заболевания коронавирусом. Двое пожилых пациентов скончались, 17 человек выздоровели. Местное издание «NGS24» со ссылкой на внучку умершего жителя региона сообщало, что у 81-летнего мужчины подтвердили COVID-19 после двухдневного пребывания в офтальмологическом центре.

Источник: Новая газета



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