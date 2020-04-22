Мнение: О дорогостоящих ошибках Владимира Путина в борьбе с CoVID

22.04.2020, 6:03, Разное

Нынешний #коронакризис очень дорого встанет России. То ли в 5%, то ли в 10% её экономики, по предварительным оценкам. Возможно, и больше.

За этими числами – настоящие драмы миллионов россиян, уже потерявших или вскоре потеряющих работу, доходы, образ жизни и уверенность в завтрашнем дне. Что самое обидное, всё это – следствие нескольких серьёзных ошибок национального лидера и его ближайшего окружения. То есть, текущей неприглядной ситуации можно было избежать.

Хотя, конечно, вся она – следствие настоящей эпидемии ошибок. На всех уровнях, сверху донизу. Но поскольку власть в современной России до крайности персонифицирована, то и в ответе за всё только один человек. Нынешний российский президент Владимир #Путин.

Вот что видится главным.

1. Недооценка степени опасности нового коронавируса

Когда коронавирус только начинал распространяться по Китаю, #Россия отреагировала одной из первых. Уже 28 января она закрыла сухопутные границы с Китаем, затем организовала эвакуацию своих граждан, с 4 февраля запретила все китайские международные рейсы в Россию, а с 14 февраля отменила и чартеры. Всё заняло чуть больше двух недель.

К сожалению, аналогичной расторопности не наблюдалось на европейском направлении. В Италии с 21 февраля уже действовали карантины по CoVID-19, неделей позже страна вышла на второе место в мире по количеству заражений. Но Россия не только не закрыла воздушный коридор с Италией, но даже не решилась запретить согражданам туда лететь (было лишь предупреждение Роспотребнадзора с рекомендацией не летать, которое десятки тысяч россиян проигнорировали, отправившись в Рим, Милан, Венецию и т.д. на мартовские каникулы). Примерно 200 тыс. чел. побывали на родине Ромула и Рема, пока 27 (!) марта всё авиасообщение с ЕС не оказалось перекрыто.

Вот это месячное промедление, возможно, сыграло роковую роль в переносе CoVID-19 в Россию. Инфекция прилетела в страну в чемоданах от Louis Vuitton.

2. Недооценка экономических последствий CoVID-19

Хотя многие эксперты и страны уже в феврале били тревогу по поводу коронавирусной инфекции как разрушительницы экономик, а ВОЗ назвала ситуацию чрезвычайной ещё 30 января, в России царило странное благодушие. И на его волне страна фактически торпедировала новую сделку по нефти в рамках ОПЕК+, что спровоцировало разрушительные последствия для нефтяного рынка.

Отсутствие сделки уронило нефтяные цены почти вдвое за короткий срок, настолько шокирующим оказалось известие о развале расширенного картеля. Его эхо гуляет по рынку до сих пор, и заявлениям нефтедобывающих стран теперь мало веры. Меж тем цены на #нефть подошли к уровням дефолтного 1998 года – с соответствующими потерями для российского бюджета.

Многие считают виновником этой ситуации главу Роснефти Игоря Сечина, по-прежнему вхожего в кабинет №1. Но всё-таки окончательное – политическое – решение принял один человек. И все мы его знаем…

3. Нерешительность и «скупость»

Когда стало понятно, что коронавирусная эпидемия добралась и до России, неожиданно власти заняли половинчатую позицию. Невнятный «режим повышенной готовности» вместо ЧС, полулегальная «обязательная самоизоляция» вместо карантина, новые #налоги вместо реальной матпомощи пострадавшим гражданам и отраслям – всё это суть антивирусной экономической политики на современном этапе.

Вполне возможно, что у страны, вопреки всем бодрящим заявлениям про ЗВР и ФНБ, просто нет ресурсов для воплощения адекватной экономической политики, о чём в открытую заявил глава Сбербанка Герман Греф. Но и цинично бросать людей и #бизнес на произвол судьбы, параллельно оказывая помощь «Роснефти», в текущей ситуации просто моветон.

Опять же, на ранней стадии эпидемии Россия разрешила делать тесты на #коронавирус только около 20 частным лабораториям и 200 подконтрольным государству медицинским учреждениям. Эти ограничения на раннюю диагностику вируса серьёзно затруднили работу по выявлению случаев заражения, что внесло свою лепту в распространение коронавирусной вспышки и ухудшение эпидемической ситуации.

Наряду с этим, российская #власть не предприняла достаточных усилий даже в своей любимой сфере – пропаганде. В том числе из-за этого россияне поначалу массово игнорировали всевозможные предупреждения и не получили необходимых знания об особенностях инфекции, вызванной коронавирусом нового типа, и опасности, которую она в себе таит. Наиболее типичным проявлением этого невежества стало повсеместное отношение к объявленному Владимиром Путиным домашнему карантину как к внеочередному отпуску, да и вообще к ограничениям. В то же время половинчатость и непоследовательность мер господдержки уже убили немалое количество малых бизнесов. И это лишь начало!

В общем, применительно к России нынешняя #эпидемия коронавируса – прямое следствие целой эпидемии ошибок и просчётов, иногда грубых. А ведь всё это можно было если не предотвратить, то хотя бы смягчить. Согласны?