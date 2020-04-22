Специалист по питанию рекомендует есть зеленый лук для профилактики гипертонии

22.04.2020, 5:53, Разное

Халед Юсеф, специалист по питанию, советует употреблять в пищу зеленый лук для профилактики гипертонии. Также растение обладает и другими преимуществами, среди которых улучшение работы печени.

Эксперт считает, употребление зеленого лука восстанавливает функционирование соединений окиси азота, способствующего расширению артерий, что улучшает кровоснабжение в организме и понижает риски повышения давления. Также в луке содержатся антиоксиданты, которые уменьшают окислительный стресс и минимизируют осложнения сахарного диабета. Благодаря веществам, содержащимся в зеленом луке, углеводы превращаются в простые сахара в процессе пищеварения, а это замедляет проникновение глюкозы в кровоток и не происходит повышение ее уровня в крови после трапезы.

Зеленый лук помогает и печени. Эксперт заявляет, употребление растения изменяет уровень ферментов, восстанавливая клетки и уменьшая воспаление. Высокий уровень холестерина считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а в зеленом луке есть флаванолы, которые снижают этот показатель. Также пищевые волокна, присутствующие в его составе, увеличивают экскрецию желтых кислот в стуле, что тоже помогает уменьшить показатель холестерина.

Среди других достоинств употребления растения считается минимизирование воспаления кишечника за счет содержания витамина K, укрепление костей благодаря витамину C, принимающему участие в производстве коллагена, который поддерживает прочность костной ткани.