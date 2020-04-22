 

“Грешила эти дни”: Рудковская занялась самобичеванием

22.04.2020, 5:45, Разное

В своем инстаграм-аккаунте продюсер рассказала, что в последнее время стала нарушать привычный режим питания и позволять себе вредную пищу. Из-за этого она поправилась.

Недолго думая, звезда решила взять себя в руки: избавилась от всей нездоровой еды и оставила пустой холодильник. Яна Рудковская решила несколько дней поголодать и “посидеть” на кефире и минералке.

“Грешила эти дни и ела”, – цитирует продюсера “Экспресс газета”. Поклонники знаменитости отметили, что звезда в прекрасной форме. Некоторые уверены, что Яне Рудковской не помешают лишние килограммы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 21 Апр 2020 в 1:03 PDT

Из-за пандемии коронавируса в Москве многие знаменитости, в том числе и Яна Рудковская, стали активнее вести свои микроблоги. Ранее продюсер показала, как меряет обувь из своей огромной коллекции. Поклонники восхитились коллекцией продюсера, а критики упрекнули за хвастовство.

Как писали “Дни.ру”, число новых случаев коронавируса в Москве составило 3 083. Во всей России за сутки заразились 5 642 человека.



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