Fox News – Facebook отправляет в бан за организацию протестов против карантина

22.04.2020, 5:35, Новости дня

Американские политики используют пандемию для усиления контроля над населением, а СМИ и социальные сети им в этом помогают, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. Журналист отмечает, что Facebook рассматривает призывы протестовать против карантина как «дезинформацию», а власти преследуют организаторов митингов и призывают граждан доносить друг на друга.

Вот до какой степени сократилась наша экономика. Мы и помыслить такого не могли. И это не пустяк. Это бедствие для всех нас. С учётом всего этого не удивительно и не безрассудно желание некоторых ослабить карантинные меры. Кривую (заболеваемости. — ИноТВ) мы сгладили, давайте придумаем, как вернуться к нормальной жизни. Это не звучит безумно, потому что это не безумно. Если только вы не власть имущие и не их телохранители в СМИ. В таком случае подобные мнения — опасная угроза вашей власти, и их надо немедленно искоренить.

К примеру, до недавнего времени некоторые граждане пользовались социальными сетями, Facebook, чтобы организовывать демонстрации против введённых у них суровых карантинных мер. Выражение своих мыслей по поводу решений политиков защищено нашей конституцией. Можно даже сказать, что для того-то нам и нужна конституция. Это право закреплено первой поправкой, и не без причины. Но Facebook нет дела до этого, Facebook не признаёт конституцию США, не признаёт вековые нормы нашей страны. Как пояснил в эфире ABC генеральный директор Марк Цукерберг, тех, кто жалуется на карантин и мобилизует других на то же самое, удалили с сайта за «дезинформацию».

ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, главный политический корреспондент ABC News: Что вы делаете по поводу того факта, что Facebook сейчас используется для организации многих из этих протестов, бросающих вызов социальному дистанцированию, рекомендациям по социальному дистанцированию в штатах? Если кто-то пытается организовать что-то подобное, это подпадает под определение вредной информации?

МАРК ЦУКЕРБЕРГ, генеральный директор Facebook: Мы относим это к вредной дезинформации и удаляем.

Дезинформация. Это термин, от которого вас должно бросать в дрожь. Именно так тоталитарные режимы отмахиваются от воззрений, угрожающих их власти. Такой внезапно стала страна, в которой мы живём.

В штате Нью-Джерси недавно предъявили уголовные обвинения женщине по имени Ким Паган. В чём заключалось её преступление? В организации акции протеста против карантина. Другими словами, она критиковала губернатора Нью-Джерси, и его люди арестовали её. Вас это не смущает? Наших лидеров не смущает, они аплодируют. Жизнь становится проще, когда ваши критики затыкаются и садятся в тюрьму. Им (властям. — ИноТВ) это нравится.

В городе Элизабет, штат Нью-Джерси, мэр использует беспилотники, чтобы шпионить за гражданами и удостоверяться в их повиновении. Звучит как что-то, практикуемое в Китае. Так и есть. На самом деле, это в буквальном смысле китайские беспилотники, произведённые китайской компанией DJI. Компания передала их в дар 22 американским штатам для контроля над непокорными избирателями. Казалось бы, очевидно, что эти беспилотники должны пересылать данные своим хозяевам в Китае. Пентагон так и думает, он запретил их использование. Но мэру города Элизабет всё равно: он за беспилотники, они помогают ему укреплять свою власть!

А в Нью-Йорке у мэра Билла де Блазио, похоже, ещё нет беспилотников, хотя могут и появиться. Но пока у него есть почти такое же хорошее решение: 8 миллионов потенциальных доносчиков, работающих на него. Де Блазио приказал горожанам шпионить за соседями и доносить на них, если они будут делать то, что не одобряется.

Стоит ли говорить, что, когда политики используют ваши страхи для того, чтобы получить больше власти, это должно вас сильно беспокоить? Но когда они начинают арестовывать людей, всё преступление которых заключается в несогласии с ними, это должно повергать вас в ужас.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2020 года.