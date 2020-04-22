 

Трамп назвал лучший способ стабилизировать цены на нефть

22.04.2020, 5:30, Новости дня

По мнению американского президента Дональда Трампа, лучшим инструментом для стабилизации ситуации с нефтью является возобновление экономической активности в Соединенных Штатах, приостановленной в связи с пандемией коронавируса.

«Самый мощный инструмент [стабилизации цен на нефть] – открыть нашу страну», – приводит его слова РИА «Новости».

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, рухнув по итогам торгов на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям. За минувшие сутки показатель вырос на 124,07% – до 10,01 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.



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