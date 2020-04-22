 

Пожар в Чернобыле. Нацгвардия показала, как проводит антидиверсионную операцию в зоне отчуждения. Видео

22.04.2020, 5:25, Новости дня

Лесной пожар на территории Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается с начала апреля. 

По состоянию на 11.00 21 апреля, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в зоне отчуждения наблюдалось три очага тления пней, остатков древесины и торфяников. К тушению было привлечено 1343 человека и 299 единиц техники, в том числе три вертолета. 

По данным Государственной экологической инспекции, пожар в Киевской области вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

видео

Видео: Відео Національної гвардії України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Больная раком многодетная мать из Воронежской области получила новый дом от фонда «+7»

14.04 / Подмосковную полицию перевели на усиленный режим несения службы

17.02 / В Совфеде рассказали об уголовных делах против силовиков, разгонявших летние митинги в Москве. Но не привели ни одного примера

05.04 / Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

09.02 / Компания Vivo готовит новый смартфон Apex 2020

09.02 / Владимир Хотиненко дал прогноз на “Оскар” 2020

20.03 / Санитарная служба будет сообщать полиции о каждом случае инфицирования коронавирусом, чтобы предотвратить нарушение карантина

16.04 / Сотрудники саратовской тюрьмы заразились коронавирусом

04.03 / Назван действенный способ очистить офис от вирусов

13.02 / Билли Айлиш опубликовала фрагмент саундтрека к фильму “007: Не время умирать”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска