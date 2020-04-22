Пожар в Чернобыле. Нацгвардия показала, как проводит антидиверсионную операцию в зоне отчуждения. Видео

22.04.2020, 5:25, Новости дня

Лесной пожар на территории Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается с начала апреля.

По состоянию на 11.00 21 апреля, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в зоне отчуждения наблюдалось три очага тления пней, остатков древесины и торфяников. К тушению было привлечено 1343 человека и 299 единиц техники, в том числе три вертолета.

По данным Государственной экологической инспекции, пожар в Киевской области вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

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Видео: Відео Національної гвардії України / YouTube