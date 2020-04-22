“Маски надо носить до изобретения вакцины”. Конте предложил план ослабления всеитальянского карантина

22.04.2020, 5:25, Новости дня

С 4 мая в Италии начнет действовать план выхода из режима полной блокировки, введенный в связи с катастрофической вспышкой коронавируса. В общих чертах о мерах по ослаблению карантина премьер-министр Джузеппе Конте написал 21 апреля в Facebook.

“Мне очень хотелось бы сказать: давайте все откроем сразу же. Прямо с утра. Правительство поставило защиту здоровья граждан на первое место, но оно, конечно, отвечает за сохранение эффективности производственной системы. Но такое решение было бы безответственным. Это резко поднимет кривую заражений бесконтрольно, это разрушит все усилия, которые мы прилагали до сих пор”, – заявил премьер.

По его словам, новый план будет представлять собой правила “сосуществования с вирусом”. В частности, разрабатываются идеи безопасного пользования общественным транспортом. Более подробно с новыми мерами Конте пообещал ознакомить общественность до 26 апреля.

In queste ore continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la… Posted by Giuseppe Conte on Esmaspäev, 20. aprill 2020

Выступая сегодня в парламенте, глава правительства упомянул, что требование ношения масок останется.

“Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина”, – сказал Конте.

In diretta dal Senato Posted by Giuseppe Conte on Teisipäev, 21. aprill 2020

С 10 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу. В городах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски. Жителям разрешено посещать только магазины, которые находятся вблизи их дома, и только в том муниципалитете, в котором человек зарегистрирован.

10 апреля локдаун был продлен до 3 мая.

Италия занимает второе место в Европе по числу инфицированных (183 957) и первое – по количеству умерших от заболевания COVID-19 (24 648). За последние сутки рекордное количество выздоровевших (2723) были выписаны из больниц.