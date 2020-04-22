Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов – ООН

22.04.2020, 5:25, Новости дня

Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают острые проблемы с продуктами питания. Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы, которая является подразделением Организации Объединенных Наций.

Согласно отчету, около 500 тыс. человек на Донбассе в 2019 году имели острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов. В организации уточнили, что для отчета проанализировали население Донецкой и Луганской областей, которое составляет около 6,1 млн человек.

Кроме того, в отчете отмечается, что гуманитарные потребности у пострадавших от конфликта на Донбассе будут и в дальнейшем оставаться острыми в 2020 году из-за последствий войны и нехватки средств к существованию. Больше всего конфликт отразится на населении, живущем вблизи линии разграничения, добавили в организации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.