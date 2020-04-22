Минфин разместит ОФЗ в преддверии решения ЦБ по ставке

22.04.2020, 5:20, Новости дня

Министерство финансов сегодня проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа. Инвесторам будут предложены два выпуска: как и неделей ранее классические ОФЗ с погашением в 2025 году, а также четырехлетние бумаги с плавающим купоном.

Размещение пройдет в преддверии заседания Банка России, который в пятницу, как ожидается, снизит ключевую ставку. Такой сигнал рынку на прошлой неделе дала Эльвира Набиуллина.

Инвесторы уже заложили такое решение регулятора в котировки. В пятницу и понедельник на вторичном рынке наблюдался бурный рост стоимости облигаций, однако накануне на фоне обвала нефтяных цен ралли прервалось.

Эксперты полагают, что спрос на аукционах будет, однако при текущих ценах на нефть, возможно, Минфину придется заплатить премию к вторичному рынку.

Добавим, 8 апреля Минфин возобновил размещение облигаций после пятинедельной паузы, связанной с турбулентностью на рынках.

Всего во II квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 250 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно – также 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 100 миллиардов рублей.

В I квартале из планируемых 600 миллиардов разместить удалось ОФЗ на 501,3 миллиарда.