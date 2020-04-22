Рынок нефти: черный понедельник не закончился

22.04.2020, 5:20, Новости дня

Черный понедельник на рынке нефти плавно перешел в черный вторник. Трейдеры принялись продавать теперь уже новые контракты на американскую нефть, Brent также оказалась под давлением.

Фьючерсы на западнотехасскую нефть в какой-то момент опускались до 6 долларов, но под конец дня отыграли часть потерь — бочка стоит около 13 долларов. Североморская смесь опускалась до минимумов с 1998 года. За бочку давали 18 долларов. Торги проходят вблизи отметки в 19 долларов за баррель.

Обвал на рынке цен и отрицательные цены в США заставил ОПЕК+ нервничать. Накануне в срочном порядке была проведена видеоконференция, на которой обсудили общую ситуацию и возможные меры по стабилизации рынка. Инициатором выступил президент ОПЕК министр энергетики Алжира.

Также в ней приняли участие и представители других стран, однако представителей крупнейших частников — РФ и Саудовской Аравии не было. Тем не менее, министры посчитали такой формат полезным и призвали проводить такие конференции регулярно. Все участники также подтвердили приверженность обязательствам по сокращению добычи, взятые на себя в рамках сделки ОПЕК+ 12 апреля.