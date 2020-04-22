Число жертв коронавируса в США превысило 45 тыс. человек

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22.04.2020, 5:16, Новости дня

Число умерших пациентов с коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 45 тыс., свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, анализирующего данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

За минувшие сутки в США скончались свыше 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом. В общей сложности в стране зафиксировано 824 тыс. 147 случаев заболевания, передает РИА «Новости».

США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.

Тем временем в Китае за сутки зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 28 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано. По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, из 30 новых случаев 23 – ввозные, остальные семь – локальные, все зафиксированы в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Число случаев заражения коронавирусом в Канаде выросло более чем на 1 тыс. за сутки, превысив 38,4 тыс. Умерли 1 тыс. 834 человек. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 20 тыс. 126 и 11 тыс. 735 соответственно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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