Мнение: Охотник на Авакова

22.04.2020, 4:54, Разное

Каким образом генерал-майор СБУ Альфа по версии украинских спецслужб превратился в агента ФСБ?

Буквально недавно на Украине произошло резонансное событие – за государственную измену задержан целый генерал-майор СБУ Альфа Валерий Шайтанов. 14 апреля высокопоставленному офицеру Службы безопасности Украины предъявили обвинение в планировании террористических актов и в разведывательной работе против Украины в интересах российских спецслужб. Но дело шьют гнилыми нитками – даже при поверхностном рассмотрении предъявленных общественности доказательствах появляется много вопросов.

Первая озвученная версия и одно из главных обвинений – Шайтанов планировал убийство Адама Осмаева. За это убийство Шайтанов должен был получить $200 тыс. и российский паспорт. Озвученный заказчик – разумеется, ФСБ РФ. Эта первая версия вызывала просто хохот – $200 тыс. за списанного всеми со счетов боевика. Убийство Адама Осмаева не могло повлиять на ход каких-либо событий на Украине – он уже давно находится в тени, не обладает никакими ресурсами и влиянием. За таких боевиков такие суммы не платят – он уже давно не актуален. Тем более, если бы Шайтанов действительно был агентом ФСБ, подставлять такой источник информации ради боевика откровенно среднего звена крайне неразумно.

Но еще более неразумно и смешно выглядит предоставленная общественности запись телефонного разговора Шайтанова и некоего неизвестного человека. Во-первых, в телефонной записи ни слова о субъекте, которого необходимо устранять. Во-вторых, сам разговор очень странный – такое чувство, что люди, которые исполняли роль переговорщиков, крайне некомпетентны – разговор несерьезный, постановка ужасно срежиссированна. Генерал-майор по телефону обсуждает, что ему нужно время вырыть яму для трупа, а потом утилизировать ботинки? Это они так консультируются? Это самое важное в планируемом покушении? Просто какой-то бред. Я уже молчу про качество самой записи – на Украине до такой степени испортилась мобильная связь или они это по рациям обсуждают?

Но вот буквально через несколько дней появилась уже более интересная информация, но неофициальная, выданная через “контролируемый ресурс” – через Гордона. И этот журналист на зарплате выдал следующий инсайд – главная цель Шайтанова вовсе не Осмаев. Цель номер один – это Аваков. И вот здесь уже становится интересно – какие сейчас разборки и передел власти происходят между Аваковым и Зеленским? Ни для кого не секрет, что Шайтанов был в хороших отношениях с предыдущим президентом Петром Порошенко – при нём высокопоставленный СБУ-шник был и в должности восстановлен, и повышение неоднократно получал. А Порошенко сейчас с Зеленским в одной лодке – судьба так свела, вместе отстаивают совместные интересы, и каждому из них Аваков уже как кость в горле – перерос уже давно министр МВД свой пост, и возможность такого покушения я действительно не исключал бы. Вот только не срослось – операция провалилась, и теперь единственная возможность замести следы – объявить Шайтанова российским шпионом. И желательно сделать так, чтобы до суда он не дожил. И тогда история, может быть, закончится – люди обиженного Осмаева перерезали горло Шайтанову в камере. Я, конечно, не провидец, но что-то в этом есть…

Д.Безсонов

https://asd.news/articles/ukraina/delo-shaytanova/ – цинк

Мне эта история очень напомнила "дело" Бабченко, которое также с первого дня раскручивали как "попытку убийства по заказу ФСБ", пока не выяснилось, что все его участники работали на СБУ. Сам Бабченко курировался СБУ, его "киллер" курировался СБУ, "заказчик" работал на СБУ, а фейковое "убийство" было постановкой СБУ. Не удивлюсь, если все что происходит вокруг Шайтанова является очередной инсценировкой.

И ведь можно вспомнить не только дело Бабченко. Убийца депутата Вороненкова оказался не "агентом ФСБ", а участником АТО находившимся на контроле СБУ. Дроны-убийцы ФСБ уничтожившие военные склады ВСУ оказались прикрытием для сокрытия фактов продажи боеприпасов генералами или же обыкновенной халатностью. Убийцы Шеремета также оказались не "агентами ФСБ", а "героями-патриотами" и "участниками АТО".

Ну и можно еще фейковый "минометный заговор" имени Савченко и Рубана, который также был сфабрикован по заказу СБУ.

И вот теперь появляется, "генерал СБУ Шайтанов, который хочет убить Авакова". Какова вероятность, что это дело не развалится также, как и все вышеперечисленное?