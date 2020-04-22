 

В Госдуме отказались от проведения амнистии к 75-летию Победы

22.04.2020, 4:51, Разное

Госдума не будет проводить в этом году амнистию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС глава комитета по законодательству Павел Крашенинников. Версии проектов предлагали зимой депутаты-коммунисты и президентский СПЧ; разговоры об этом возобновились из-за коронавируса.

«Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается, — сказал журналистам Крашенинников. — Что для меня важно, как для юриста и как для человека, который этим занимается, это то, чтобы не было каких-либо одинаковых под копирку амнистий. Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят. Это неправильно».

Ранее он обещал, что нижняя палата рассмотрит любые проекты, если они будут «достаточно проработаны». Согласно Конституции, постановление об амнистии и порядке ее исполнения принимает именно Госдума. С 50-летия Победы амнистию объявляли каждые пять лет; в последний раз в ходе широкой амнистии 2015 года из мест лишения свободы вышли порядка 35 тысяч осужденных, в 2013 году в связи с 20-летием Конституции освободились около тысячи человек.

Совет по правам человека, депутаты Думы от КПРФ, а также независимые депутаты Мосгордумы предлагали, чтобы по новой амнистии вышли фигуранты «московского дела»; в проекте от ЛДПР их не было. В марте известные российские правозащитники призывали власти амнистировать как можно больше заключенных для предотвращения массового заражения COVID-19 в местах лишения свободы. Вместо этого во ФСИН предложили судам реже использовать аресты для подследственных.

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Источник: Новая газета



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