Трамп и Джонсон обсудили американо-британское сотрудничество

22.04.2020, 4:35, Новости дня

Во вторник президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил Белый дом.

Как отмечается в сообщении, глава британского правительство рассказал, что чувствует себя лучше и находится на пути к выздоровлению.

В документе также говорится о том, что президент США и премьер-министр Великобритании вновь подтвердили обоюдное стремление к тесному сотрудничеству в рамках «Большой семерки» и Большой двадцатки», с тем, чтобы вновь открыть экономики мира и обеспечить медицинское обслуживание и снабжение для всех, кто в этом нуждается.

Кроме того, Дональд Трамп и Борис Джонсон обсудили ряд двусторонних и глобальных проблем, включая обоюдное стремление США и Великобритании к заключению двустороннего соглашения о свободной торговле.