 

Светличная получила новый удар после шумихи с покушением внучки

22.04.2020, 4:25, Разное

Недавно Светлана Светличная оказалась в центре шумихи. 79-летняя актриса накинулась с обвинениями на собственную внучку. Она уверена, что та хочет сжить ее со свету, чтобы завладеть ее квартирой в столице. Опасения за жизнь у актрисы появились после того, как она увидела в своем доме ртуть. Подозрения сразу пали на внучку, ведь та по профессии медик и может обращаться с химическими веществами. Также артистка считает, что к этому причастна ее невестка.

Не успел утихнуть скандал, как началась другая шумиха. Светлана Светличная получила новый удар, причем с совершенно неожиданной стороны – от журналистов. 79-летняя актриса с уверенностью заявила, что стала жертвой грабежа, который якобы совершили представители СМИ.

“У одного известного ведущего есть работник, которого зовут Евгений. Он на прошлой неделе позвонил и захотел ко мне домой приехать. Пообщаться на тему внучки и наших с ней отношений”, – начала свой рассказ Светличная.

По словам актрисы, Евгения вместе с оператором она приняла у себя дома. Она сразу обратила внимание, что Женя “скользкий мальчик”, но не придала этому значения. “Я вспомнила, что оператор попросил меня пройти в другую комнату. А Женя остался в другой комнате”, – отметила актриса.

Она обнаружила пропажу крупной суммы денег вскоре после того, как телевизионщики ушли. Якобы из ее кошелька пропали 600 тысяч рублей. “Он взял их себе. Я не боюсь сказать об этом. Кроме денег пропала еще и банковская карта”, – цитирует Светлану Светличную Teleprogramma.pro. При этом актриса дала понять, что не будет обращаться в полицию. Она хочет связаться с начальством этих людей и все рассказать.



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