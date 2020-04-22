Доктор Мясников рассказал об ошибочном прогнозе по коронавирусу

22.04.2020, 4:16, Новости дня

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал об ошибке в прогнозе по пику заболеваемости COVID-19 в России.

В эфире программы «Соловьев Live» на YouTube, запись которого выложена на канале медицинской программы «О самом главном», сказал, что его прогноз, согласно которому пик эпидемии коронавирусной инфекции в РФ придется на конец апреля, оказался ошибочным.

«Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», – отметил доктор.

По его словам, предсказать, когда эпидемия коронавируса достигнет пика, сложно. «Надо просто ждать. Мы все ждем из последних сил. За последние две тысячи лет ничего лучше не придумано, поскольку это вирус. Пока не перегорит, не затлеет», – доктор Мясников.

Ранее Мясников сообщил, что вакцина Минздрава от COVID-19 в настоящее время разрабатывается, к 31 мая планируется завершить доклинические исследования.

Он отмечал также, что амбулаторное лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, является знаковым событием для борьбы с COVID-19.