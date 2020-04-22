Bloomberg – богатые американцы спасаются от пандемии и её последствий в подземных бункерах

22.04.2020, 4:15, Новости дня

В страхе перед пандемией и её последствиями для глобальной экономики богатые американцы укрылись в бункерах, пишет Bloomberg. Отмечается, что самым популярным местом побега стала уединённая Новая Зеландия, но десятки семей также отправились в подземные убежища, расположенные на территории США.



Reuters

Десятки богатейших американских семей отправились в подземные бункеры в Новой Зеландии на фоне стремительного распространения коронавируса в США, сообщает Bloomberg.

По словам главы компании, специализирующейся на строительстве подземных приютов Rising S Co Гэри Линча, выбор его клиентов, обеспокоенных нестабильностью ситуации в мире, среди которых руководители крупнейших компаний Кремниевой долины, давно пал на Новую Зеландию. На изолированной на краю земли территории, более чем в 4 тыс. км от южного побережья Австралии, живут лишь около 4,9 миллионов человек. Среди американцев островное государство славится природной красотой, спокойными политиками и первоклассными медицинскими учреждениями.

По данным агентства, за последние несколько лет компания Rising S Co установила около 10 частных бункеров в Новой Зеландии. Средняя стоимость подобного приюта весом в 150 тонн, уходящего под землю на 3 м, составляет $3 млн. Однако цена на бункер, оборудованный роскошными ванными комнатами, игровыми, тирами и тренажерными залами, может достигать $8 млн.

12 марта, опасаясь скорого закрытия границ, в Новую Зеландию, хоть и не в личный бункер, решили перебраться предприниматель Михай Динулеску с женой. По словам Динулеску, несмотря на то что международные рейсы на тот момент не пользовались спросом, самолёт в Окленд улетал полным.

Четыре дня спустя страна закрыла свои границы для иностранцев. Тем не менее после объявления о закрытии границ местная пресса сообщила о росте числа частных самолётов. При этом с начала пандемии также увеличилось число интересующихся инвестиционной визой в страну.

По словам Линча, пандемия лишь повысила привлекательность Новой Зеландии в глазах богатых американцев. В последние несколько недель страна неоднократно удостаивалась похвалы за реагирование на эпидемию. В частности, власти приняли быстрые решения по строгой изоляции и закрытию границ. На данный момент коронавирус унёс жизни 12 новозеландцев. Таким образом, смертность в стране приблизительно в 50 раз меньше, чем в США, где от заболевания погибли около 40 тыс. человек.

Тем не менее, по мнению главы калифорнийской компании по строительству закалённых подземных укрытий Vivos Роберта Вичино, американцев беспокоит не столько сама пандемия, сколько её экономические последствия.

«Очевидно, что коронавирус заставляет людей осознать, насколько мы все уязвимы, но на самом деле людей беспокоят последствия», — приводит Bloomberg слова Вичино. В частности, его клиенты опасаются, что глобальная экономическая депрессия может привести к восстанию против богатейшего 1% населения.

Корпорация Vivos уже установила бункер на 300 человек на Южном острове Новой Зеландии. Кроме того, за последнюю неделю с просьбой о строительстве дополнительных укрытий к Вичино обратились два потенциальных клиента. В США в бункер компании в Южной Дакоте и Индиане уже перебрались несколько десятков семей. Схожие убежища в скором времени появятся и на территории Германии.