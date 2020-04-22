Реалистично планировать отпуск на вторую половину лета – Криклий

22.04.2020, 4:06, Новости дня

Индустрия транспорта и туризма начнет восстанавливаться, если вспышка коронавирусной инфекции пойдет на спад, сказал в интервью “BBC News Україна” министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваемости не растет”, – предположил министр.

Самые популярные направления туристических авиаперевозок – Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть от ситуации в этих странах, констатировал глава Мининфраструктуры.

Он добавил: если Украина пройдет эпидемию лучше, чем другие страны, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, многие магазины, рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение и прекратили внутренние пассажирские перевозки.

На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения Украины будет выносить предложение о продлении действия карантина до 12 мая, сообщил глава ведомства Максим Степанов.