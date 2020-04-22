В России от коронавируса умер 48-летний протоиерей. Кирилл часто контактировал с ним

22.04.2020, 4:06, Новости дня

Заместитель руководителя административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин умер в больнице в Московской области. Об этом “Московскому комсомольцу” 21 апреля сообщил бывший ответственный редактор “Журнала Московской патриархии” Сергей Чапнин.

Это первая смерть от COVID-19 среди московских клириков.

20 апреля 48-летний Агейкин впал в кому.

Протоиерей был известен как один из самых приближенных к патриарху Кириллу клириков Русской православной церкви. Кирилл контактировал с ним и в последнее время, пишет издание.

В Московской патриархии сообщали о заражении коронавирусом более 20 священников.

По официальным данным, в России на 21 апреля от COVID-19 умерли 456 человек, инфицировано – 52 763.