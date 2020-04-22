В Австрии продолжат смягчать карантин. С 15 мая могут открыть бары, рестораны, церкви и школы

22.04.2020, 4:06, Новости дня

В Австрии с 15 мая могут возобновить работу бары, рестораны, школы и церкви, если к тому времени в стране останется низким число случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц во время брифинга 21 апреля.

По его словам, вероятно, бары будут работать до 23.00, а их сотрудники будут обязаны носить маски или иным образом закрывать лицо.

C 15 мая в Австрии поэтапно будут открываться школьные заведения для учеников младших классов. В начале мая школьники старших классов начнут подготовку к сдаче выпускных экзаменов, а учащиеся остальных классов возобновят учебу с середины июня.

Также с середины мая в австрийских церквях могут возобновиться богослужения.

В Австрии зафиксировали 14 873 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровел 10 971 человек, умер 491.

14 апреля в Австрии начали действовать смягченные карантинные ограничения, которые были введены 16 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Возобновили работу магазины площадью до 400 м², а также специализированные торговые предприятия.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,5 млн, из них более 669 тыс. вылечились, а 174 336 скончались.