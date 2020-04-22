Совсем рехнулись: в России вырос спрос на сушеных летучих мышей

22.04.2020, 4:06, Новости дня

Переносят тысячи типов коронавируса, большинство из которых до сих пор подробно не изучены, а как минимум шесть — вообще ранее не были известны науке. Новое — о летучих мышах, по итогам исследования международной группы учёных, под эгидой Смитсоновского института США.

Изучали животных в разных частях мира. Преимущественно в Азии. И пришли к выводу, что отдельные виды инфекции — абсолютно безопасны непосредственно для носителей. Однако могут нести потенциальную угрозу для человека… И всё это теперь — предстоит систематизировать. Чтобы превентивно исключить новую гипотетическую эпидемию.

Любопытно. Да и вообще, внимание к летучим мышам в последнее время явно подогрелось. Вот только интерес не всегда научный. Чему свидетельством некое, достаточно резонансное видео на YouTube. О том, что в РФ прямо сейчас, якобы, можно без особых проблем приобрести пресловутую мышь.

Или даже несколько мышей. Причём — внимание — засушенных. А кто их, собственно, покупает? И главное — с какими целями?

Тараканы, сверчки, змеи и крокодилы. Что сегодня люди только не употребляют в пищу, за бешенные при этом деньги. Сушеная летучая мышь в этом списке при нынешних реалиях – занимает особое место, что и привлекло внимание одного из российских блогеров.

"Именно они в свое время распространяли пресловутую Эболу. Кстати говоря, вкус супа из летучих мышей каждый раз разный, и зависит это в первую очередь, что животное съело перед свей смертью. И если вы когда-то захотите сварить супчик из летучих мышей, то добавьте немного по вкусу имбиря, а если захотите пожарить ее – то лучше замариновать ее в чесночке", — делится опытом блогер.

Объявлений о продаже летучих мышей в РФ – не так уж много, но Кирилл Гончаров таки нашел одно на одном из популярных порталов онлайн-объявлений. И даже купил одну, за немалые, скажем так, деньги, проделав на машине несколько сот километров. Чего не сделаешь ради искусства и просмотров на YouTube. Мышь оказалась вяленой, а продавец даже рассказал – спрос крылатых мышей в РФ бьет ныне все рекорды.

Именно Россельхознадзор в свое время запретил привоз летучих мышей из Китая, и в принципе любое опасное мясо, которое может вызывать различные реакции, должно быть под запретом в этот опасный период пандемии. И очень удивительно, что в РФ в самый разгар пандемии можно спокойно можно купить летучую мышь, которую поймали в лесу, и которую используют для того, чтобы готовить.

Куй просмотры пока горячо, как говорится. Любое упоминание, а тем более целое "расследование" о короновирусе — это сейчас сразу пристальное внимание самой широкой аудитории. Грех на волне этой не прокатиться, говорят эксперты. Но давайте разбираться. Первое. Есть в наших русских мышах, даже при всем желании, нечего – крылья, да шкура, вот и весь обед. А мыши, как утверждает продавец в расследовании Гончарова – именно "мэйд ин Раша". Однако это не умаляет на них спрос, который, к слову, появился тоже не вчера.

И второе. Тот подвид летучей мыши, которая стала причиной мировой пандемии короновируса в мире, в РФ вообще не водится. Ну, нет их. Однако это не сигнал к поеданию крылатых кровопийц, рожденных в РФ – сушеная летучая мышь в прикуску к пенному напитку если и не заразит вас COVID-19, то может наградить банальным бешенством.

Ученые, которые работают с рукокрылыми, они всегда делают прививку от бешенства, это опасно очень. Потому что помимо вируса, который принес такой сюрприз всей планете, есть еще другие антропозаоностные заболевания опасные, как для животных, так и для людей, которые переносят летучие мыши. Поэтому трогать их ни в коем случае нельзя.

Ну, в общем, если кто и покупает в РФ летучих мышей сейчас, то явно не для употребления в пищу, хотя исключить полностью этого варианта, конечно, нельзя. Ну, если блогер поднял такой вопрос мол: доколе? То, справедливости ради, как он и просит, Роспротебнадзору надо бы проверить нерадивых продавцов, а еще зоозащитникам тоже стоит присоединиться к ним – а то ведь на лицо жестокое обращение с животными.