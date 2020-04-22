Киев снова задыхается от дыма чернобыльских пожаров

22.04.2020, 4:06, Новости дня

В украинской части Чернобыльской зоны продолжает гореть лес. Один из очагов ликвидирован во вторник, однако остаются и другие. Есть риск, что огонь может перекинуться на территорию Белоруссии. Еще 14 апреля спасатели сообщали, что пламя локализовано, но из-за сильного ветра оно распространилось вновь.

В селе Личманы Житомирской области до недавних пор жили около 50 "самоселов": после чернобыльской аварии людей отсюда эвакуировали, но спустя несколько лет они вернулись. Когда из-за поджога травы район охватили пожары, многие местные жители уехали, защищать село от огня толком было некому, и 14 домов сгорели. Пожарных вызвали поздно, когда люди уже начали задыхаться от гари.

Основные силы пожарных сейчас брошены в Киевскую область, на границу с Белоруссией. В заброшенных селах Рассоха, Кривая Гора и Рудьки по-прежнему не могут потушить три очага и два торфяника. В первых двух селах леса и другие объекты зоны отчуждения – вне опасности, уверяют в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. А вот ситуация в бывшем селе Рудьки, что всего в 15 километрах от государственной границы, вызывает опасения.

Разгул стихии сразу в трех регионах страны вскрыл кризис в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Звучит мнение, что все держится на самоотдаче пожарных, которые уже несколько недель не только работают, но и живут в тяжелых походных условиях.

В понедельник жители Киева наконец смогли вздохнуть спокойно: спустя неделю в городе наконец развеялся смог. Но к утру вторника дымка и запах гари вернулись в столицу. Хотя в Гидрометцентре Украины уверяют, что за сутки уровень химического загрязнения воздуха в городе не изменился.

Между тем Нацгвардия в Киевской и Житомирской области с помощью беспилотников ищет не только новые очаги возгорания, но и тех, кто палит траву. В Нацгвардии поджигателей называют не иначе, как диверсионными группами. А сумма ущерба от разгула стихии продолжает расти и уже приближается к миллиону долларов.