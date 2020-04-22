Netflix фиксирует рекордную прибыль из-за взрывного роста подписчиков

22.04.2020, 4:06, Новости дня

Прибыль видеосервиса Netflix в первом квартале 2020 года составила рекордные 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в отчетности компании.

Число подписчиков Netflix резко возросло, а акции отреагировали ростом в ответ на отчет о прибыли. Котировки выросли на 10%, а затем снизилась до менее 1% на фоне консервативного прогноза. Netflix также заявила, что не может точно предсказать будущий рост подписчиков из-за пандемии, назвав свои оценки "догадками".

Прибыль на акцию составила $1.57 при выручке в $5,77 млрд. За отчетный период база сервиса пополнилась 15,8 млн новых подписчиков. На Уолл-стрит прогнозировали прибыль на акцию в размере $1,65 при выручке в $5,76 млрд. По данным Street Account, прирост базы глобальных подписчиков ожидался в районе 8,2 миллиона. Однако трудно сравнить заявленную прибыль с аналитическими оценками, поскольку влияние пандемии на доходы сложно оценить.

В своем письме акционерам Netflix заявила, что ожидает резкого роста зрительской аудитории и подписок в этом квартале, но предупредила об ожидаемом снижении зрительской аудитории и замедлении роста по мере того, как люди будут возвращаться на работу.

Netflix заявила, что ожидает увеличения числа платных подписчиков во всем мире во 2 квартале на 7,5 млн. человек, но предупредила, что это "в основном догадки", так как в компании не могут предположить, когда люди покинут самоизоляцию и карантинные режимы. Netflix ожидает снижения чистого прироста в третьем квартале.

Компания сообщила, что даты релизов шоу и фильмов, которые ожидалось выпустить во втором квартале, актуальны и выйдут по плану, так как их съемки уже завершены. Netflix заявила, что будет иметь отрицательный свободный денежный поток за год в размере $1 млрд, что лучше по сравнению с предыдущими ожиданиями в размере $2,5 млрд. Но компания также заявила, что, вероятно, путь к рентабельности свободного денежного потока не будет простым. Ранее планировалось в среднесрочной перспективе улучшить свободный денежный поток. Укрепление доллара США также повредит международной выручке.

Директор по продукту Netflix Грег Питерс отметил, что Netflix вернулась к показателям до повышения цен, и сказал, что компания "даже не думает" об очередном повышении тарифов, учитывая текущую ситуацию. Компания заявила, что снизила нагрузку на сеть на 25% в тех странах, где ей было предложено это сделать. И Netflix и YouTube объявили, что снизят качество потоковой передачи данных в Европе, чтобы обеспечить бесперебойное интернет-соединение. Компания работает с интернет-провайдерами над увеличением пропускной способности, чтобы снять эти ограничения и вернуться к привычным форматам.

Выходя за рамки начальной фазы кризиса, Netflix столкнется с новыми проблемами. Производство в основном остановилось, поскольку Netflix обязалась потратить 150 миллионов долларов на помощь отрасли в преодолении кризиса. Это включает фонд в $100 миллионов для помощи работникам теле- и киноиндустрии, пострадавшим от кризиса, а также пожертвование в $30 миллионов для помощи некоммерческим организациям и съемочным группам в странах, где Netflix имеет большое присутствие.

Чтобы возобновить производство, Netflix попытается извлечь уроки из своего текущего опыта съемок в Исландии и Южной Корее, заявил Тед Сарандос, директор по контенту. Компания экспериментирует с выпуском нового контента, как это было с сериалом “Love is Blind” когда выходило несколько эпизодов за раз. Пока что, по словам Сарандоса, зрителям все еще хочется получать все эпизоды сразу и компания от этого подхода пока отходить не планирует.

До кризиса, одним из самых больших вызовов для Netflix, казалось, была растущая конкуренция со стороны Disney. Исполнительный директор Netflix Рид Хастингс похвалил конкурентов, сказав, что впечатлен тем, как быстро Disney+ привлекла 50 млн. подписчиков.

Гастингс сказал, что Netflix будет стараться поддерживать свою библиотеку семейного и анимационного контента на должном уровне, чтобы продолжать конкурировать с шоу от Disney. Гастингс уверен, что его компания получит свою долю аудитории и ни один из конкурирующих игроков на рынке стриминга не сможет переманить всю аудиторию.