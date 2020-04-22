Мнение: Христарадники пошли по домам за милостыней

22.04.2020, 4:05, Разное

Буквально восприняли люди “шутку” отца Димитрия Смирнова и пошли по домам – “милостыньку просить”. А он пошутил, сказал журналистам. В подъезд я не знаю, как они просачиваются. Видимо, вместе с теми, кто идет в магазин, аптеку или с собакой гулять, но в дверь звонят. В общую, уже на этаже. При этом звонят в двери всем соседям сразу, но никто не открывает вообще. Только я, я курьера жду.

– Вы курьер?

– Нет, откройте.

– А кто вы?

Я всем подряд не открываю, потому что она без маски. И чем дышит, чем кашляет, неизвестно.

– Подайте продукты какие не жалко, – слышу.

– Да у меня и нет ничего, только мороженые пельмени на вечер.

– Пельмени давайте.

Я замялся…

– Я их съесть собираюсь.

– А деньги, денежки, – ласково так, – у вас есть?!

– На карте есть немного.

– Так мне можно на карту перевезти. Немного. Тысячу достаточно. Или две.

Начиналось с пельменей, кончилось – тысячей. Или двумя.

– Извините, я и так перевожу тем, кто нуждается, – говорю честно. Переводил только вчера.

Ушел. Слышу – настойчивые звонки в квартиры соседей продолжаются.

Помощь должна быть все же адресной. Да, я перевожу деньги тем, у кого такие же проблемы, как у меня, как правило. Кто болеет, как я болел в свое время. Страшно. Тяжело. Без надежды, что жизнь наладится. Но кто все делает при этом для того, чтобы выбраться. Может, я не прав. И помогать надо всем. Но помогать могу только от всей души, от сердца, только тем, кому сопереживаю, и кого понимаю лучше всех. А поскольку болезнь у меня была тяжелая и сложная – до сих пор врачи не могут клиническую картину нормальную составить (но выздоравливают единицы), даже мало кто поймет, что именно таким людям нужна помощь. Детям, старикам, малоимущим помогут, а тем, кто умирает, будучи тридцати пяти лет от роду, но влегкую на тот свет отправляется – как приговоренный на эшафот, никто не поможет – “да он же в полном расцвете сил, полежит-полежит годик и встанет”. Я полгода лежал. У нас в стране взрослые люди, особенно – мужики – помощи от благотворителей не дождутся никогда. Разве что Боженька посмотрит, и пришлет ангела-хранителя, а с ним и нужных людей. Только тогда встанешь и пойдешь дальше, сильно обалдевая потом от того, как ты чуть не склеил ласты, когда ничто не предвещало.

Не могу я помогать всем подряд и безадресно. Неправильно это.

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