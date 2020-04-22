 

Чем больше шагов мы проходим в день, тем ниже риск диабета и гипертонии

22.04.2020, 3:40, Разное

Чем больше шагов в день проходят люди в среднем возрасте, тем реже у них диагностируют гипертонию и сахарный диабет. Об этом утверждает новое исследование, которое было представлено на конференции «Эпидемиология и профилактика» Американской кардиологической ассоциации, сообщает пресс-релиз организации.

У участников исследования, которые делали наибольшее количество шагов в день, риск сахарного диабета был ниже на 43%, а гипертонии – на 31% по сравнению с теми, кто ходил меньше.

Кроме того, у женщин, которые участвовали в исследовании, каждые дополнительные 1000 шагов в день снижали риск ожирения на 13%. У участниц, которые делали максимальное количество шагов, оно развивалось на 61% реже, чем у тех, кто делал их меньше всех. Но для мужчин такой связи обнаружено не было.

«Ходьба – широко доступная форма физической активности, и количество шагов в день – простой показатель и мотивационный фактор, который понятен большинству людей», – сказала Аманда Ралуч (AmandaE. Paluch), доцент Массачусетского университета, автор исследования.



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