 

Мнение: Анонс кино

22.04.2020, 3:31, Разное

Друзья, посмотрите фильм “Брачная история” (2019, Ноа Баумбак), очень хороший.

Про развод супругов. Жена (Скарлетт Йоханссон) считает себя нереализованной рядом с любимым мужем (Адам Драйвер) и поэтому затевает развод, выстраивая линию так стратегически жестко (с помощью адвоката-феминистки, Лора Дерн, Оскар за лучшую роль), что муж оказывается в очень сложной ситуации.

Завтра разберем его.

И еще – “Казино” (1995, Мартин Скорсезе) – будем любовную линию разбирать, там крутой мужик Сэм (Роберт де Ниро), управляющий казино и мафиози, в очень большом дисбалансе-минусе по отношению к жене, бывшей проститутке Джинджер (Шарон Стоун). И это очень интересная и точная психологически история дисбаланса. Там горячий криминальный сюжет, но нам будет интересна любовная линия.

Источник: Эволюция



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