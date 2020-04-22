Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем

22.04.2020, 3:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не исключил расторжения торговой сделки с Китаем, если Пекин в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры из-за коронавируса не будет исполнять договоренности.

«Если это произойдет, то мы пойдем на прекращение [договоренности]», – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, что случится, если КНР не станет выполнять новую двустороннюю сделку, передает ТАСС.

«И мы будем делать то, что я могу делать лучше всех», – добавил Трамп, не вдаваясь в детали.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Китай нарастить увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов в течение второго года действия соглашения.