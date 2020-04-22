 

Личное: Не поправилась! 

22.04.2020, 3:21, Разное

Ксения Бородина — пожалуй, самая закомплексованная баба из наших деревенских селебов. Хуже Рудковской: Ягу хоть на самоиронию пробивает иногда, Бородина же всегда убийственно серьёзна.


Фото: Соцсети

Даже когда сутулая Ксения нажирается в хлам и неловко вертит вислой задницей в клубе, она бдит: всё ли у неё хорошо, достаточно ли сексуального призыва содержится в деревянных бёдрах и покрытых восьмью пуленепробиваемыми слоями помады губах.

Вообще, непобедимые комплексы сильно озлобили Бородину.

Особенно комплексует Ксения по поводу своей фигуры. Так комплексует, что вытягивает в фотошопе ноги, зауживает талию и меняет пропорции до состояния Барби.  


Фото: Соцсети

В жизни же Ксения лично мне напоминает телосложением маленького, низкожопого мустанга. Плотненькая такая, коренастая. Ножки короткие, спинка широкая, на боках — жировые рульки.


Фото: Соцсети

Хотите взбесить Бородину? Произнесите магическое заклинание: «Ксюша, ты поправилась»  .

Именно это заклинание Ксения и услышала на днях, опубликовав видео того, как её плоское, широкое, напрочь лишённое скул лицо облагораживают при помощи макияжа. Скулы нарисовали, но всё равно на выходе получился блин.


Фото: Соцсети

То, что Бородина в очередной раз разожралась, не заметить просто невозможно, о чём ей и сказали подписчицы.   По морде же видно: пухлая баба!

Тупую Ксюшу эта всем очевидная правда, разумеется, задела, и она разместила видео, которое по задумке должно было опровергнуть факт массонабора Бородиной.

«Никто не поправился, — заявила Бородина, спрятав налипшее на боках и ляжках сало под безразмерной футболкой и растянутыми трениками. — Это Факт!»

При просмотре этого видео я ржала в голос. Ксения бы ещё костюм для защиты против коронавируса напялила или, на худой конец, костюм водолаза и обратилась к подписчицам со словами: «Я худая! Это факт!»

Кстати, действительно худым людям никакой телек никакие 7 килограммов не прибавляет. Вот именно это — факт, проверенный мною лично. А Бородина — просто закоплексованная хамка, которая разожралась на карантине и теперь бесится.

Кто ещё разожрался на карантине? Признавайтесь, свиньи! Буду бить вас тапком по мордасам и советовать, как похудеть. Я же, в отличие от Бородиной, и добрая, и всегда худая.

Источник: Лена Миро



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