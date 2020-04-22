Россия: онлайн-протесты набирают обороты

22.04.2020, 3:15, Новости дня

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против поправок в Конституцию России, анонсировали проведение онлайн-митинг «За жизнь». Акция пройдет на YouTube-канале кампании 28 апреля. В ходе кибер-митинга от российских властей потребуют «спасать людей и страну во время кризиса», а не стремиться изменить Основной закон.

«Власти должны полностью отказаться от обнуления сроков Владимира Путина, – подчеркивают авторы обращения, – а вместо этого говорить правду о сложившейся ситуации, обеспечить больницы во всех регионах всем необходимым, помочь людям и малым предприятиям, которые лишились источника дохода, не нарушать права граждан под предлогом борьбы с эпидемией, спасти от заражения тех, кто сидит в тюрьмах и особенно уязвим для коронавируса, и привлечь к ответственности тех, из-за кого Россия оказалась не готова к вспышке опасной болезни».

Онлайн-митинг, который по своему формату будет максимально приближен к привычным акциям такого рода, одновременно покажут на ряде крупных каналов, владельцы которых разделяют позицию организаторов компании «НЕТ!».

В виртуальной акции намерены участвовать Сергей Гуриев, Дмитрий Гудков, Лев Шлосберг, Максим Резник, Юлия Галямина, Илья Азар, Андрей Пивоваров, Константин Янкаускас, Мария Эйсмонт и другие.

Как передают медиа, накануне в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Красноярске, Саратове и других российских городах прокатились стихийные «цифровые протесты» с использованием различных онлайн-площадок вроде «Яндекс.Навигатор». В числе прочего граждане требовали ввести в стране полноценный режим Чрезвычайной ситуации вместо самоизоляции, что дало бы основания требовать от государства возмещения убытков в связи с вынужденным простоем из-за эпидемии, а также оказания адресной помощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле внимательно «отслеживают» жалобы населения по поводу трудностей в контексте эпидемии, и пообещал, что «по мере возможности» все будут учитывать.

Журналист, один из организаторов кампания «НЕТ» Илья Азар в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что проводить в условиях эпидемии коронавируса массовые собрания просто безответственно и даже преступно, поскольку на них могут заразиться люди. Поэтому, по его мнению, и публичные митинги в стране почти прекратились.

«Тем не менее, нельзя сказать, что для них нет повода, – добавил он. – Действия властей вызывают много вопросов, начиная от мер по ограничению прав граждан, непонятного с правовой точки зрения режима самоизоляции, ситуации с необеспеченностью врачей всем необходимым, терпящего бедствие малый и средний бизнес и кончая отсутствием должной помощи населению со стороны государства».

Накануне во Владикавказе (Северная Осетия) состоялся митинг в очном формате, напомнил журналист. На его взгляд, в Москве сегодня подобное не допустимо.

Напомним, по сообщениям СМИ, в понедельник во Владикавказе около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и прочих ограничительных мер в связи с коронавирусом. Протестующие потребовали от властей объяснений и материальной поддержки людей, у которых заканчиваются средства к существованию. Митинг был разогнан ОМОНом, задержано свыше сорока человек, есть пострадавшие.

Сейчас вся жизнь перешла в режим онлайн: люди учатся, работают, общаются дистанционно, набирают популярность видео-конференции, констатировал Илья Азар. «Почему бы тогда не попробовать и митинг провести в таком же режиме, – продолжил он. – Собственно, в нынешних условиях больше ничего другого по сути и не остается… А что из этого выйдет, посмотрим».

Как кажется журналисту, что митинг в новом формате может получиться живее, интереснее и динамичнее, чем обращения и петициями. Илья Азар также выразил надежду, что прозвучавшие на мероприятии мысли, предложения и критика дойдут до властей.

В свою очередь, социальный психолог Алексей Рощин считает, что онлайн-мероприятия предназначены скорее для «выпуска пара», накопившегося в людях в период самоизоляции. «Не думаю, что это может быть предвестником каких-то реальных протестов, – сказал он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Скорее, наоборот, это их мифическая замена. Хотя, конечно, напряжение в обществе понемногу нарастает».

С другой стороны, у россиян весьма силен страх перед коронавирусом, утверждает социальный психолог. Поэтому, по его словам, к решительным действиям в стране сегодня мало кто готов.

«Однако есть регионы, где у людей деньги действительно на исходе, если уже не закончились, – уточнил он. – Для них введенные ограничения – угроза выживанию. Все идет к тому, что там не телевизор победит холодильник, а холодильник победит страх перед коронавирусом. Люди и впрямь могут выйти на улицы, чтобы потребовать каких-то послаблений себе или отмены карантина».

Вместе с тем, больше похоже на то, что все так и будет «плескаться в уютном корытце цифрового протеста», заключил Алексей Рощин.