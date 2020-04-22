Новая «перезагрузка» американо-российских отношений: миф или реальность?

22.04.2020, 3:15, Новости дня

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин за последние недели несколько раз разговаривали по телефону по ряду вопросов – от обсуждения нефтяных цен и сделки ОПЕК+ до пандемии коронавируса. Ряд экспертов отмечает, что за участившимся общением может стоять не только необходимость решения острых проблем, но и желание двух лидеров начать нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Отмечают аналитики и надежду Кремля на послабление санкционного режима, и общую риторику лидеров о необходимости совместной борьбы с пандемией коронавируса.

В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также написал колонку на сайте американского новостного канала CNBC, призывая стороны к большему сотрудничеству в борьбе с пандемией, уменьшению негативных последствий экономического спада и сотрудничеству в сфере борьбе с терроризмом, изменением климата и нераспространения ядерного оружия.

По вопросам последнего в пятницу, 17 апреля, между госсекретарем США Майком Помпео и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор. Согласно официальным сообщениям Госдепартамента, стороны обсудили возможность продления Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в феврале будущего года.

Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайсс (Andrew Weiss, Carnegie Endowment for International Peace) отмечает, что за последние недели между американским и российским лидерами состоялся «самый интенсивный уровень контактов» с тех пор, как президентом США был выбран Дональд Трамп. И хотя необходимость в диалоге была продиктована прежде всего сложной ситуацией на нефтяном рынке и распространением пандемии коронавируса, Кремль воспользовался возможностью для «создания более тесной связи с Дональдом Трампом в обход других структур американского правительства», а президент Трамп смог «наглядно показать ощутимую выгоду от общения с президентом Путиным», считает эксперт. Об этом он сказал во время организованного Фондом Карнеги в понедельник, 20 апреля, веб-дискуссии «Готовят ли Трамп и Путин новую перезагрузку?»

«Перезагрузка» – реальная возможность или трюк Кремля?

Директор Московского офиса Фонда Карнеги Дмитрий Тренин (Dmitri Trenin) отметил во время веб-дискуссии, что Кремль заинтересован в возобновлении диалога для продвижения своей повестки дня, в первую очередь – продления договора СНВ-3. Однако, как подчеркивает эксперт, для достижения нового соглашения, в который Россия хочет включить новые виды вооружения и который рассматривается «в интересах обеих стран», США должны отказаться от идеи включения в договор Китая, так как у Пекина имеется гораздо меньший ядерный арсенал и он вряд ли на пойдет на подписание соглашения.

Директор российской и евразийской программы Фонда Карнеги в Вашингтоне Юджин Румер (Eugene Rumer) считает, что в условиях достаточно скудной информации о содержаниях бесед между двумя лидерами как со стороны Белого Дома, так и Кремля, провести качественный анализ развития американо-российских отношений достаточно сложно. Однако в целом в своей внешней политике президент Трамп часто руководствуется собственными убеждениями, отмечает эксперт, а в отношениях с Россией большую роль может играть личное расположение к российскому лидеру. У президента Трампа «есть интерес к Путину» и «пристрастие к авторитарным лидерам», высказал свою оценку во время веб-дискуссии Фонда Карнеги Юджин Румер.

Эксперт Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе Дэниел Трейсман (Daniel Treisman, UCLA) отмечает, что позиции США по ключевым вопросам в американо-российских отношениях не изменились, однако Москва будет искать возможности, чтобы использовать нынешний кризис для достижения уступок со стороны Вашингтона.

«Подход Путина состоит в том, чтобы попытаться использовать любые новые обстоятельства, и посмотреть, сможет ли он что-то получить со стороны Трампа», – считает политолог, отметив, что каких-то уступок со стороны самого Кремля вряд ли стоит ожидать.

«Нет никаких доказательств того, что Путин готов пойти на какие-либо реальные уступки. И вопросы, которые разделяют США и Россию – Крым, Восточная Украина, вмешательство в выборы – остаются такими же серьезными и трудно разрешаемыми, – говорит Дэниел Трейсман. – Но Путин знает, что Трамп импульсивен, и он не хочет упустить хорошую возможность для того, чтобы использовать кризисную ситуацию».

С подобной оценкой согласен и эксперт Центра анализа европейской политики Дональд Дженсен (Donald Jensen, CEPA), отметив, что Москва, которая продолжает информационную войну и распространение дезинформации на Западе в условиях пандемии коронавируса, оценивает наличие новых возможностей для потенциальных изменений в отношениях с Западом.

«Они знают, что Трамп – и мы не знаем, о чем он говорит с Путиным – может быть той кнопкой, на которую стоит нажать, чтобы увидеть могут ли в позиции США быть какие-то послабления», –говорит эксперт Центра анализа европейской политики.

Кремль «очень нервничает по поводу внутренней ситуации» и заинтересован в смягчении санкционного режима для уменьшения давления на российскую экономику в условиях пандемии и рекордно низких цен на нефть, добавляет эксперт. Однако ослабление санкций вряд ли возможно без уступок Москвы по «украинскому вопросу», и маловероятно, что она на это пойдет.

В отношении продления договора СНВ-3 Дональд Дженсен отмечает, что хотя дальнейший диалог возможен, на данный момент стороны зашли в тупик, так как Вашингтон настаивает на включении Китая в новое соглашение.

«Это не перезагрузка», – подытоживает эксперт, добавляя, что российская сторона, тем не менее, будет продолжать оказывать давление на Вашингтон, который, в свою очередь, зачастую посылает смешанные сигналы в отношении российской политики.

«Я не думаю, что мы имеем дело с перезагрузкой», – согласна и директор Центра изучения Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета и эксперт института Брукингса Анджела Стент (Angela Stent, Georgetown University, Brookings Institute), подчеркнув, что основной причиной участившихся контактов между двумя лидерами стала необходимость решения проблем низких цен на нефть и сотрудничество в борьбе с пандемией.

«Мы знаем, что Соединенные Штаты закупили у России оборудование, необходимое для лечения коронавируса. Да, оба президента сказали, что мы должны сотрудничать в этом вопросе», – говорит эксперт. Но для каких-то подвижек в американо-российских отношениях или для ослабления санкционного режима должны быть видны шаги по разрешению «украинского вопроса» и невмешательства в американские выборы. Однако уступок Кремля по Украине не видно, а российское вмешательство во внутриамериканские дела в социальных сетях продолжается, отмечает Анджела Стент.

Эксперт также добавляет, что президент Трамп в любом случае не имеет возможности снять санкции без соответствующего одобрения Конгресса США.

О последнем очень хорошо осведомлены в Москве, отметил во время дискуссии Фонда Карнеги Дмитрий Тренин. Несмотря на то, что большая часть российской элиты хотела бы, чтобы санкции были сняты, а российский президент настроен на развитие «новой нормы» в отношениях между сторонами, директор Московского центра Фонда Карнеги также отмечает, что уступок по Украине со стороны Кремля вряд ли стоит ожидать.

«Это не столько вопрос политики внешней, сколько внутренней для России», – говорит Дмитрий Тренин. Позиции Кремля по поводу «Минских договоренностей не изменились» и «имеется нулевой шанс того, что Россия откажется от Донбасса», а лучшим сценарием станет избежание дальнейшей эскалации в условиях «замороженного конфликта», отмечает аналитик.

Для потенциального улучшения американо-российских отношений Кремль должен отступить от какого-либо вмешательства и в американские выборы. Однако на данный момент нет признаков того, что эти попытки будут оставлены, добавляет эксперт Фонда Карнеги в Вашингтоне Юджин Румер.