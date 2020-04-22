Netflix удвоила прибыль из-за карантина

22.04.2020, 2:53, Новости дня

Американская корпорация Netflix увеличила базу своих подписчиков на 15,8 млн пользователей в первом квартале 2020 года по сравнению с 9,6 млн за аналогичный период предыдущего года, свидетельствует отчетность стриминговой платформы.

Согласно опубликованным документам, доходы корпорации в первом квартале 2020 года составили 5,77 млрд долларов по сравнению с 4,52 млрд долларов в первом квартале прошлого года. Чистая прибыль в эти же сроки возросла с 344 млн долларов до 709 млн долларов, передает ТАСС.

Корпорация также обратила внимание, что рост числа подписчиков вдвое превысил ожидания самой компании. Netflix рассчитывала, что количество новых подписчиков в первом квартале этого года составит почти 7 млн пользователей.

В то же время Netflix прогнозирует сокращение просмотров и подписчиков по мере отмены карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более 190 стран, включая Россию. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, может ли коронавирус «обрушить» интернет.