В Хмельницкой области в монастыре УПЦ МП зафиксировано пять случаев COVID-19

22.04.2020, 2:50, Новости дня

В Хмельницкой области в Свято-Преображенском женском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Головчинцы подтверждено пять случаев заражения коронавирусом. Об этом во время брифинга 21 апреля сообщил глава Хмельницкой областной администрации Дмитрий Габинет, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если говорить об одной из новостей, которая была озвучена в преддверии пасхальных праздников, речь идет о выявленных больных в монастыре в Головчинцах, то могу отметить, что на данный момент в этом монастыре заболели пять человек. Из них – это три монахини, один человек – это священник, и послушник этого Головчинецкого монастыря”, – отметил Габинет.

Он также добавил, что две монахини находятся на стационарном лечении в Хмельницкой инфекционной больнице, а еще три человека – на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания.

“Круг контактных лиц был установлен, в частности 33 человека – из числа “духовных людей” и 10 – из числа священнослужителей и монахинь, монахов. У них у всех взяты пробы, проводится тестирование, у 28 человек уже известны результаты, относительно остальных будем знать сегодня вечером”, – подчеркнул глава ОГА.

Габинет добавил, что состояние больных удовлетворительное, никаких проявлений заболевания нет, они являются бессимптомными носителями.

Кроме того, по словам главы ОГА, сейчас монастырь закрыт для посетителей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта. По состоянию на утро 21 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.