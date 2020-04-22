Оккупанты в Крыму продолжают гонения представителей ПЦУ на полуострове – МИД Украины

22.04.2020, 2:50, Новости дня

Оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Как отметили в министерстве, в Крыму из 49 религиозных общин Крымской епархии ПЦУ осталось всего семь, а из 23 священнослужителей – только четыре.

“Призываем международное сообщество продолжать давление на оккупационную власть, чтобы та прекратила репрессии на оккупированном полуострове”, – добавили в МИД.

У Великодні свята особливої підтримки потребують священнослужителі та громада Православної церкви України в тимчасово… Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Teisipäev, 21. aprill 2020

Министерство также выложило фото собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги ПЦУ в Симферополе. 28 июня 2019 так называемый арбитражный суд во временно оккупированном Крыму забрал его у ПЦУ и передал в так называемое министерство имущественных и земельных отношений.

В июле 2019-го архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент Климент заявил, что имущество храма “разграблено и разломано”. В декабре из-за ситуации с собором Климент объявил в Киеве бессрочную голодовку.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.