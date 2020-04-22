 

Из Гоа вернулись на родину более 170 россиян

22.04.2020, 2:45, Новости дня

В аэропорту Казани приземлился борт "Уральских авиалиний", доставивший из индийского Гоа 171 российского туриста. Все прибывшие в течение двух недель будут проходить обсервацию в Татарстане.

Это уже второй вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, ранее в Москву улетели более 400 человек. На этот раз из Индии были вывезены жители Татарстана и Самарской области.

Накануне в Казань были доставлены из турецкой Анталии 122 российских туриста, в том числе, 71 житель Татарстана. Все они также направлены на двухнедельную обсервацию, передает РИА Новости. А в ночь на пятницу в Казань были доставлены 111 российских туристов из Бангкока. Все тесты на коронавирус прибывших из Таиланда россиян отрицательные, превышения температуры ни у кого не зафиксировано. Медицинское наблюдение за ними продолжается.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Трамп распечатает нефтяной запас США?

20.02 / Самолет с украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Борисполь

05.04 / В УЕФА отрицают слова Чеферина о завершении сезона Лиги чемпионов к августу

16.03 / Президент Украины объявил о жестких мерах по борьбе с коронавирусом

17.02 / Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом

02.04 / «Счет идет на десятки тысяч»: жители Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса

20.02 / Эвакуированные из Уханя украинцы сошли с самолета. Видео

16.02 / Коронавирус 2019-nCoV. В Китае сообщили о первой смерти на Тайване

15.04 / Медведев передаст Путину предложения по поддержке бизнеса

16.02 / Нападение испуганного лося на автомобиль попало на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска