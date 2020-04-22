Из Гоа вернулись на родину более 170 россиян

22.04.2020, 2:45, Новости дня

В аэропорту Казани приземлился борт "Уральских авиалиний", доставивший из индийского Гоа 171 российского туриста. Все прибывшие в течение двух недель будут проходить обсервацию в Татарстане.

Это уже второй вывозной рейс из Гоа для россиян, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, ранее в Москву улетели более 400 человек. На этот раз из Индии были вывезены жители Татарстана и Самарской области.

Накануне в Казань были доставлены из турецкой Анталии 122 российских туриста, в том числе, 71 житель Татарстана. Все они также направлены на двухнедельную обсервацию, передает РИА Новости. А в ночь на пятницу в Казань были доставлены 111 российских туристов из Бангкока. Все тесты на коронавирус прибывших из Таиланда россиян отрицательные, превышения температуры ни у кого не зафиксировано. Медицинское наблюдение за ними продолжается.